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В Новополоцке мужчина пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал с ножом на хозяйку авто
Источник материала: Tut.by
Житель Полоцка пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем с ножом напал на хозяку авто. Об этом
Инцидент произошел 7 января, около 09.00, в Новополоцке. Мужчина попытался проникнуть в Mercedes, припаркованный возле одного из домов по улице Якуба Коласа. Когда в авто сработала сигнализация, 37-летняя женщина выглянула в окно и, заметив около своей машины незнакомца, побежала на улицу.
Увидев выбегающую владелицу авто, злоумышленник достал нож и побежал за ней. В подъезде он ударил женщину, а потом напал и на мужчину, который вышел ей помочь. В итоге хулигана задержали.
По факту злостного хулиганства в отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
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По факту злостного хулиганства в отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
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