ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новополоцке мужчина пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал с ножом на хозяйку авто

11.01.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Полоцка пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем с ножом напал на хозяку авто. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 7 января, около 09.00, в Новополоцке. Мужчина попытался проникнуть в Mercedes, припаркованный возле одного из домов по улице Якуба Коласа. Когда в авто сработала сигнализация, 37-летняя женщина выглянула в окно и, заметив около своей машины незнакомца, побежала на улицу.

Увидев выбегающую владелицу авто, злоумышленник достал нож и побежал за ней. В подъезде он ударил женщину, а потом напал и на мужчину, который вышел ей помочь. В итоге хулигана задержали.

По факту злостного хулиганства в отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту злостного хулиганства в отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
 
Новости дня
Новости разные
 
Даша, Маша, Артем и Никита: стало известно, какими именами чаще всего называют детей в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by