В Новополоцке мужчина пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал с ножом на хозяйку авто

Источник материала: Tut.by

Житель Полоцка пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем с ножом напал на хозяку авто. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 7 января, около 09.00, в Новополоцке. Мужчина попытался проникнуть в Mercedes, припаркованный возле одного из домов по улице Якуба Коласа. Когда в авто сработала сигнализация, 37-летняя женщина выглянула в окно и, заметив около своей машины незнакомца, побежала на улицу.

Увидев выбегающую владелицу авто, злоумышленник достал нож и побежал за ней. В подъезде он ударил женщину, а потом напал и на мужчину, который вышел ей помочь. В итоге хулигана задержали.

По факту злостного хулиганства в отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело.