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Во флоте Украины создали первый ракетный дивизион, который вооружится новейшими «Нептунами»
Источник материала: Tut.by
В ВМС Украины появился ракетный дивизион, который целиком вооружится новейшим противокорабельным комплексом «Нептун». Боевая подготовка новой части уже началась,
Последний заявил, что новый дивизион был развернут из существующей части украинского флота (какой именно, не указывается). Военная часть готовится принять дивизионный комплект ПКК 360МЦ «Нептун» уже в этом году.
Ранее командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль рассказывал, что после принятия на вооружения противокорабельных ракет «Нептун» в составе морских пехотинцев будет создан ракетный полк с этим оружием. Комплекс принят на вооружение 23 августа 2020 года. В конце декабря конструкторское бюро «Луч» и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в 2021 году первого дивизионного комплекта для ВСУ.
Дивизион 360МЦ «Нептун» включает подвижный командный пункт (СКП-360), шесть пусковых установок УСПУ-360, шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и столько же транспортных машин ТМ-360. Машины комплекса планируется разместить на шасси Tatra.
Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут»
В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост
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Это именно та ракета, которую называли «способной снести Крымский мост».
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