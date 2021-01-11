Во флоте Украины создали первый ракетный дивизион, который вооружится новейшими «Нептунами»

Источник материала: Tut.by

В ВМС Украины появился ракетный дивизион, который целиком вооружится новейшим противокорабельным комплексом «Нептун». Боевая подготовка новой части уже началась, пишет ukrmilitary.com, ссылаясь на интервью командующего ВМСУ Алексея Неижпапы.



Фото: rnbo.gov.ua

Последний заявил, что новый дивизион был развернут из существующей части украинского флота (какой именно, не указывается). Военная часть готовится принять дивизионный комплект ПКК 360МЦ «Нептун» уже в этом году.

Ранее командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль рассказывал, что после принятия на вооружения противокорабельных ракет «Нептун» в составе морских пехотинцев будет создан ракетный полк с этим оружием. Комплекс принят на вооружение 23 августа 2020 года. В конце декабря конструкторское бюро «Луч» и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в 2021 году первого дивизионного комплекта для ВСУ.

Дивизион 360МЦ «Нептун» включает подвижный командный пункт (СКП-360), шесть пусковых установок УСПУ-360, шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и столько же транспортных машин ТМ-360. Машины комплекса планируется разместить на шасси Tatra.

Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут» снести мост через Керченский пролив .

В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост разбомбить невозможно .