ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во флоте Украины создали первый ракетный дивизион, который вооружится новейшими «Нептунами»

11.01.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ВМС Украины появился ракетный дивизион, который целиком вооружится новейшим противокорабельным комплексом «Нептун». Боевая подготовка новой части уже началась, пишет ukrmilitary.com, ссылаясь на интервью командующего ВМСУ Алексея Неижпапы.


Фото: rnbo.gov.ua

Последний заявил, что новый дивизион был развернут из существующей части украинского флота (какой именно, не указывается). Военная часть готовится принять дивизионный комплект ПКК 360МЦ «Нептун» уже в этом году.

Ранее командующий Морской пехотой Украины Юрий Содоль рассказывал, что после принятия на вооружения противокорабельных ракет «Нептун» в составе морских пехотинцев будет создан ракетный полк с этим оружием. Комплекс принят на вооружение 23 августа 2020 года. В конце декабря конструкторское бюро «Луч» и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставках в 2021 году первого дивизионного комплекта для ВСУ.

Дивизион 360МЦ «Нептун» включает подвижный командный пункт (СКП-360), шесть пусковых установок УСПУ-360, шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и столько же транспортных машин ТМ-360. Машины комплекса планируется разместить на шасси Tatra.

Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут» снести мост через Керченский пролив.

В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост разбомбить невозможно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это именно та ракета, которую называли «способной снести Крымский мост».
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by