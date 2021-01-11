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Даша, Маша, Артем и Никита: стало известно, какими именами чаще всего называют детей в Беларуси

11.01.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вернулись исторические имена, прошла мода на Софий и Марков, а в регионах зарегистрировали девочку Мерседес и мальчика Тамерлана



В Беларуси в 1980 - 2000 годах девочек чаще всего называли Ольга, Татьяна или Наталья, а мальчиков - Дмитрий, Сергей и Александр. Потом пришла популярность на женские имена София, Алиса и Мария, и мужские - Марк, Максим и Михаил, написал ресурс sb.by. А какие имена сейчас на пике популярности?

- Имена должны отдыхать, - считает Юлия Галковская, доцент кафедры английской филологии ВГУ и автор исследования «Именник белорусского приграничья: территориальная дифференциация». - В «семидесятые» девочек называли Людмила, Тамара, Наталья. В «девяностые» эти имена почти пропали. А сейчас они «отдохнули» и снова воспринимаются необычными и оригинальными.

При этом все чаще популярными становятся и довольно редкие имена. Так в 2020-ом году в Минске зарегистрировали девочек с необычными именами: Ассоль, Венеру, Лелю, Рогнеду, Зинаиду, Матильду, Прасковью, Ирму, Дину, Валентину. Оригинальничали и родители мальчиков: появились Фадей, Оскар, Добромир, Ив, Витовт, Брюс, Арнольд, Генри, Еремей, Захарий, Тарас, Моисей, Эльдар и другие.

Проявляют фантазию не только столичные родители, но мамы и папы из регионов. Еще в 2020-ом в Беларуси были зарегистрированы девочки с именами Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Сена, Фекла, Элис, Юнона, Ядвига. И мальчики: Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Тадеуш, Фома, Мартин, Леонтий.

- Последние двадцать лет в Беларуси девочек чаще всего называли Настями, Дашами и Машами, а мальчиков - Максимами, Артемами и Никитами, - пояснила специалист.
 
Теги: Минск
 
 
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Вернулись исторические имена, прошла мода на Софий и Марков, а в регионах зарегистрировали девочку Мерседес и мальчика Тамерлана
 
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