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Байден выдвинул на должность главы ЦРУ бывшего посла США в России
Источник материала: Партизан
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ дипломата Уильяма Бернса.
Для вступления в должность кандидатуру Бернса должен будет утвердить сенат США.
Бернс работал на дипломатической службе с 1982 года. С 2008 по 2011 год он был заместителем госсекретаря, с 2011 по 2015-й — первым заместителем.
С 2015 года он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.
С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России.
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Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ дипломата Уильяма Бернса.
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