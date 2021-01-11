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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

11.01.2021 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке одной четвертой белоруска в трех сетах сломила сопротивление представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.  

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Поединок продолжался более двух часов. Вначале фортуна улыбнулась нашей спортсменке – 6:4. Затем с аналогичным счетом первенствовала уже оппонентка. И лишь в концовке третьего сета Соболенко смогла поставить красивую точку – 6:3. Арина идет дальше.  

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

К слову, для нее сегодняшний успех стал 13-м кряду. И это повторение самой длинной беспроигрышной серии в карьере.  

Люди в материале: Арина Соболенко, Елена Рыбакина

 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке одной четвертой белоруска...
 
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