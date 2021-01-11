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Петарда взорвалась в руках у 10-летнего мальчика в Каменце
Источник материала: ОНТ
10-летний мальчик в Каменце получил тяжелую травму руки после того, как у него в руке взорвалась петарда. Об этом
Несчастный случай произошел днем 10 января. 10-летний мальчик был доставлен в центральную районную больницу с тяжелой травмой руки. Известно, что в тот день он находился дома. В какой-то момент ребенок зажег петарду, однако не успел отбросить её, и она взорвалась прямо у него в руке.
По факту происшествия проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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10-летний мальчик в Каменце получил тяжелую травму руки после того, как у него в руке взорвалась петарда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. ...
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