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Опасные для здоровья утренние привычки назвала врач

11.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опасные для здоровья утренние привычки назвала врач

От каких утренних привычек нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач Мириам Стоппард во время интервью Mirror.

Специалист советует не делать энергичные упражнения сразу после сна – в это время тело обезвожено, поэтому мышечные ткани будут растягиваться с трудом. Кроме того, что эффект от таких занятий будет минимальным, активные физические упражнения могут привести к травмам позвоночника, уверена специалист.

Врач настоятельно рекомендует отказаться от чашки кофе или апельсинового сока по утрам, так как они повышают уровень сахара в крови – это вредно. Медик посоветовала завтракать перед тем, как выпить эти напитки.

Фото pixabay

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От каких утренних привычек нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач Мириам Стоппард во время интервью Mirror. Специалист советует не делать...
 
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