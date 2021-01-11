Опасные для здоровья утренние привычки назвала врач

Источник материала: ОНТ

От каких утренних привычек нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач Мириам Стоппард во время интервью Mirror.

Специалист советует не делать энергичные упражнения сразу после сна – в это время тело обезвожено, поэтому мышечные ткани будут растягиваться с трудом. Кроме того, что эффект от таких занятий будет минимальным, активные физические упражнения могут привести к травмам позвоночника, уверена специалист.

Врач настоятельно рекомендует отказаться от чашки кофе или апельсинового сока по утрам, так как они повышают уровень сахара в крови – это вредно. Медик посоветовала завтракать перед тем, как выпить эти напитки.

Фото pixabay

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