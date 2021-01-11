|
Опасные для здоровья утренние привычки назвала врач
Источник материала: ОНТ
От каких утренних привычек нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью,
Специалист советует не делать энергичные упражнения сразу после сна – в это время тело обезвожено, поэтому мышечные ткани будут растягиваться с трудом. Кроме того, что эффект от таких занятий будет минимальным, активные физические упражнения могут привести к травмам позвоночника, уверена специалист.
Врач настоятельно рекомендует отказаться от чашки кофе или апельсинового сока по утрам, так как они повышают уровень сахара в крови – это вредно. Медик посоветовала завтракать перед тем, как выпить эти напитки.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От каких утренних привычек нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач Мириам Стоппард во время интервью Mirror. Специалист советует не делать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)