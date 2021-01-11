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Сериал «Секс в большом городе» возвращается на экраны! Правда, без главной героини

11.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сериал «Секс в большом городе» возвращается на экраны! Правда, без главной героини

Продолжение культового сериала выйдет на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Variety.

Съемки стартуют уже этой весной, и в них примут участие три из четырех актрис, исполнивших главные роли: Сара Джессика Паркер (Кэри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэтрол, сыгравшая в Сериале Саманту, от участия в проекте отказалась.

Продолжение получило название «And just like that…» («И просто так...») и будет рассказывать о жизни героинь спустя 20 лет. Проект составят 10 получасовых эпизодов.

Ночью 11 января актрисы выложили у себя в социальных сетях тизер нового сериала.


Несколько фактов о сериале:

1. «Секс в большом городе» вышел на телеканале HBO в 1998 году. Сериал снят по одноименному роману писательницы Кэндес Бушнелл.

2. В продолжение шести сезонов сериала были сняты два полнометражных фильма (в 2008 и 2010 гг.).

3. Ким Кэтрол отказалась от участия во всех возможных продолжениях сразу после съемок второго полного метра, отметив при этом, что время «Секса в большом городе» для нее прошло. Сейчас актрисе 64 года.


Фото: kinopoisk.ru

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Продолжение культового сериала выйдет на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Variety. Съемки стартуют уже этой весной, и в них примут участие три из четырех актрис,...
 
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