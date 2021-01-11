Сборная Беларуси по гандболу отправляется в Египет на чемпионат мира

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу сегодня отправится в Египет — на чемпионат мира, который стартует 13 января.

В составе – 20 гандболистов. Главный тренер Юрий Шевцов не включил в заявку голкипера Вячеслава Солдатенко. В Египет проехали трое других вратарей: Иван Мацкевич, Алексей Кишов и Иван Мороз. Впервые за долгое время в составе сборной Беларуси не будет разыгрывающего Бориса Пуховского. Капитаном команды будет молодой линейны Вячеслав Бохан. Матчи группового этапа наша команда проведет в Александрии. Первая игра 14 января — против сборной России. Также в группе с нами — команды Южной Кореи и Словении. Впервые в истории в финальной части чемпионата мира примут участие 32 команды вместо привычных 24-х.

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