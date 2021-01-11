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Домашний пирог с черникой: простой рецепт необычного десерта

11.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашний пирог с черникой: простой рецепт необычного десерта

Простым рецептом необычного десерта – домашнего пирога с черникой – делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

  • 150 г муки;
  • 200 г черники (можно замороженной);
  • 200 г сметаны;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 40 г кокосовой стружки;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала.

Для верхнего слоя вам понадобится:

  • 200 г сметаны;
  • 40 г кокосовой стружки;
  • 2-3 ст. л. сахара.

Как готовить?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром в глубокой ёмкости.


2. Яйца ввести по одному. Перемешать.


3. Затем добавить муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать.


4. Разъёмную форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом. Выложить в неё тесто.


5. Сверху на тесто распределить слой размороженной черники. Присыпать крахмалом.



6. Посыпать кокосовой стружкой.


7. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180°.

Как готовить верхний слой?

1. Сметану, сахар и кокосовую стружку тщательно перемешать. Дать немного постоять.


2. Через 30 минут из духовки достать форму с тестом.


3. Выложить на него верхний сметанно-кокосовый слой.


4. Выпекать при температуре 180° ещё 20 минут.

5. Достать пирог из духовки и дать остыть.



Приятного аппетита!!!

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Простым рецептом необычного десерта – домашнего пирога с черникой – делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для теста вам понадобится: 150 г муки; 200 г черники...
 
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