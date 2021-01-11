Домашний пирог с черникой: простой рецепт необычного десерта

Источник материала: ОНТ

Простым рецептом необычного десерта – домашнего пирога с черникой – делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

150 г муки;

200 г черники (можно замороженной);

200 г сметаны;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

2 яйца;

1 ч. л. разрыхлителя;

40 г кокосовой стружки;

1 ст. л. кукурузного крахмала.

Для верхнего слоя вам понадобится:

200 г сметаны;

40 г кокосовой стружки;

2-3 ст. л. сахара.

Как готовить?

1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром в глубокой ёмкости.



2. Яйца ввести по одному. Перемешать.



3. Затем добавить муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать.



4. Разъёмную форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом. Выложить в неё тесто.





5. Сверху на тесто распределить слой размороженной черники. Присыпать крахмалом.









6. Посыпать кокосовой стружкой.





7. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180°.

Как готовить верхний слой?

1. Сметану, сахар и кокосовую стружку тщательно перемешать. Дать немного постоять.





2. Через 30 минут из духовки достать форму с тестом.



3. Выложить на него верхний сметанно-кокосовый слой.



4. Выпекать при температуре 180° ещё 20 минут.

5. Достать пирог из духовки и дать остыть.









Приятного аппетита!!!

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