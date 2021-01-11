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Домашний пирог с черникой: простой рецепт необычного десерта
Источник материала: ОНТ
Простым рецептом необычного десерта – домашнего пирога с черникой – делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для теста вам понадобится:
Для верхнего слоя вам понадобится:
Как готовить?
1. Сливочное масло прогреть до комнатной температуры. Растереть с сахаром в глубокой ёмкости.
5. Сверху на тесто распределить слой размороженной черники. Присыпать крахмалом.
6. Посыпать кокосовой стружкой.
7. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180°.
Как готовить верхний слой?
1. Сметану, сахар и кокосовую стружку тщательно перемешать. Дать немного постоять.
2. Через 30 минут из духовки достать форму с тестом.
5. Достать пирог из духовки и дать остыть.
Приятного аппетита!!!
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Простым рецептом необычного десерта – домашнего пирога с черникой – делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Для теста вам понадобится: 150 г муки; 200 г черники...
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