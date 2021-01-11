Ралли-рейд «Дакар-2021»: гонщики на 7-м этапе проехали 444 км

Источник материала: ОНТ

После дня отдыха возобновился ралли-рейд «Дакар». Гонщики на 7-м этапе проехали спецучасток длинной 444 км.

Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского финишировал 4-м, отстав от победителя – российского КАМАЗа Дмитрия Сотникова – на 10 мин. и 29 сек. Второе и третье места также заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера». В генеральной классификации грузовиков Алексей Вишневский идёт на шестой позиции, отставая от третьего места на 41 мин.

Лидирует в зачете грузовиков Дмитрий Сотников.

Напомним, ранее лидер нашей команды Сергей Вязович вынужден был сняться с гонки из-за технических проблем. Впереди у гонщиков ещё пять этапов. Завершится ралли-рейд 15 января.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram