ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ралли-рейд «Дакар-2021»: гонщики на 7-м этапе проехали 444 км

11.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ралли-рейд «Дакар-2021»: гонщики на 7-м этапе проехали 444 км

После дня отдыха возобновился ралли-рейд «Дакар». Гонщики на 7-м этапе проехали спецучасток длинной 444 км.

Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского финишировал 4-м, отстав от победителя – российского КАМАЗа Дмитрия Сотникова – на 10 мин. и 29 сек. Второе и третье места также заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера». В генеральной классификации грузовиков Алексей Вишневский идёт на шестой позиции, отставая от третьего места на 41 мин.

Лидирует в зачете грузовиков Дмитрий Сотников. 

Напомним, ранее лидер нашей команды Сергей Вязович вынужден был сняться с гонки из-за технических проблем. Впереди у гонщиков ещё пять этапов. Завершится ралли-рейд 15 января.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После дня отдыха возобновился ралли-рейд «Дакар». Гонщики на 7-м этапе проехали спецучасток длинной 444 км. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш мудрости прошел в Минске и Гродно: о месте сбора не объявляли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by