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На МКАД машина врезалась в фонарь: водителя зажало в салоне

11.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На МКАД машина врезалась в фонарь: водителя зажало в салоне

В результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД водителя машины, которая въехала в фонарь, зажало в салоне. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в воскресение 10 января вечером, на 42-ом километре внутреннего кольца МКАД в Минске.

Прибывшие на место спасатели увидели машину марки Toyota Corolla, которая врезалась в мачту уличного освещения. Водителя зажало в салоне – чтобы вызволить его, пришлось использовать специнструмент.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В результате аварии машина сильно повреждена.



Фото МЧС

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Теги: Минск
 
 
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В результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД водителя машины, которая въехала в фонарь, зажало в салоне. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в...
 
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