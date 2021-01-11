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Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»

11.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым по итогам седьмого этапа «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»

Белорусы преодолели 737 километров за почти пять часов. В итоге от победителя «КАМАЗа» под управлением Дмитрия Сотникова наши гонщики отстали на 10 минут. Вторую и третью позиции на пьедестале также заняли россияне.  

В генеральной классификации Алексей Вишневский идет на вполне презентабельной шестой позиции. Лидирует Сотников.  

Люди в материале: Алексей Вишневский, Дмитрий Сотников

 
 
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Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым по итогам седьмого этапа «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт».    Белорусы преодолели...
 
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