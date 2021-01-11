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Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым по итогам седьмого этапа «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы преодолели 737 километров за почти пять часов. В итоге от победителя «КАМАЗа» под управлением Дмитрия Сотникова наши гонщики отстали на 10 минут. Вторую и третью позиции на пьедестале также заняли россияне.
В генеральной классификации Алексей Вишневский идет на вполне презентабельной шестой позиции. Лидирует Сотников.
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Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым по итогам седьмого этапа «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы преодолели...
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