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Марш мудрости прошел в Минске и Гродно: о месте сбора не объявляли
11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
16-я акция протеста пенсионеров состоялась в понедельник.
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Как сообщает
На этот раз акции прошли в формате пикетов и собрали несколько участников.
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Традиционная акция в понедельник.
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