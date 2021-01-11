Марш мудрости прошел в Минске и Гродно: о месте сбора не объявляли

Источник материала: Салiдарнасць

16-я акция протеста пенсионеров состоялась в понедельник.

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Как сообщает Радыё Свабода , сейчас место сбора не анонсируется, чтобы силовики не перекрыли площадь или улицу.

На этот раз акции прошли в формате пикетов и собрали несколько участников.