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В прошлом году белорусы скупили валюты почти на $2 миллиарда. А вы покупали доллары?

11.01.2021 16:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Национальный банк сегодня обнародовал статистику по покупке и продаже валюты за прошлый год. Белорусы вот уже 13 месяцев покупают валюту на чистой основе. Пиковыми месяцами стали март, август и декабрь.

Итак, в декабре белорусы купили $230,9 миллиона, в то время как предприятия — всего $31,5 миллиона.

В прошлом году белорусы скупили валюты почти на миллиарда. А вы покупали доллары?

Это достаточно приличный результат — третья по размеру величина чистой покупки за год. Больше было только в августе и в марте, — объясняет данные от Нацбанка старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — В целом население было чистыми покупателями валюты в течение года. Эта тенденция длится вот уже 13 месяцев, с декабря 2019 года.

А вы покупали валюту в 2020-м?

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Если смотреть статистику за год, то предприятия на чистой основе купили около $1 миллиарда, а население — чуть меньше $2 миллиардов.

Чистая покупка валюты населением была основным фактором давления на белорусский рубль, — отмечает Вадим Иосуб. — Несмотря на кризисные явления в экономике, доходы населения росли, и их рост опережал инфляцию. Рост доходов на фоне падающего ВВП опережал рост производительности труда. Если доходы растут быстрее, чем растет производительность труда, то этот излишек пойдет на валютный рынок, что мы и наблюдали в течение 2020 года.

Что интересно, валютный рынок Беларуси выглядит так: 11% — покупка населением, 15% занимает оборот на Белорусской валютно-фондовой бирже, 74% — это внебиржевой валютный рынок, сделки между предприятиями и банками.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк сегодня обнародовал статистику по покупке и продаже валюты за прошлый год. Белорусы вот уже 13 месяцев покупают валюту на чистой основе. Пиковыми...
 
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