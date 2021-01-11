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В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов: погибли четыре человека

11.01.2021 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Видео: @aleshru, twitter.com

«В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ. В результате пострадали не менее восьми человек. Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что в результате ДТП четыре человека погибли и шесть получили травмы. Также сообщается, что пострадавших может быть намного больше, так как некоторых из них забирали в больницу попутные машины.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие — военнослужащие. Автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83 466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

 
 
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По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - военнослужащие.
 
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