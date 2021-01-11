Где в Минске в этом году будут строить жилье (большой обзор)

Источник материала: Tut.by

В этом году в столице построят примерно 600 тысяч «квадратов» жилья. Основными площадками для возведения многоэтажек будут территории в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева, Шишкина — Кулешова, жилые районы Лошица и Чижовка, а также комплекс «Минск Мир». Большой обзор запланированных строек опубликовало агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Мингорисполком.

Минск Мир





Сейчас на разных стадиях строительства в «Минск Мире» находятся 58 многоквартирных жилых домов. Также возводят второй детский сад, школу, прокладывают шесть новых улиц. Со стороны комплекса продолжается строительство многоуровневой развязки на пересечении улиц Аэродромной — Жуковского.

Проект застройки территории всего комплекса рассчитан до 2027 года. В целом в «Минск Мире» появится более 2 млн квадратов жилья. К нему возведут и необходимые социальные объекты: по проекту здесь должно быть 13 детских садов, 7 школ, две взрослые и одна детская поликлиника, другие обслуживающие заведения. Уже началась стройка Международного финансового центра в центре комплекса.

Сокол





Большие планы по строительству и на этой территории, причем речь идет как о многоквартирном жилье, так и о блокированных усадебных домах.

В нынешнем году приступят к возведению нового квартала. На 10 гектарах намечено построить девять девяти- и десятиэтажных домов в индустриальном исполнении, в каждом — два или три подъезда. Жилье будет рассчитано примерно на 2300 жителей. Квартиры планируют предоставлять очередникам-минчанам.

В одной из многоэтажек в границах улиц Барамзиной — Березогорской — Киреева на первом этаже расположится амбулатория. Строительство этого дома стартует в феврале. Власти Октябрьского района обещают, что медицинский объект будет приличным по площади, в нем смогут разместиться все врачи-специалисты, а также рентгенологическое отделение.

В 2021-м завершается возведение квартала из 82 одно- и двухквартирных блокированных домов для многодетных минчан. Первую очередь (23 дома) планируется заселить в марте, весь квартал — не позднее осени следующего года.

Помимо жилья в ближайших планах также строительство в Соколе третьего детского сада на 230 мест и второй школы на 790 учеников.

Лошица



Изображение: ГП «Институт «Военпроект»

Продолжается освоение Лошицы-9, где сейчас возводится одна из высоток, еще одна ожидает своей очереди. Также в этом микрорайоне идет строительство школы, предполагается, что объект откроется в сентябре. Намечен по проекту и детский сад.

Активно застраивается микрорайон Лошица-8, который разделен на две части.



Изображение: ГП «Институт «Военпроект»

В Лошице-8.1 и 8.2 будет 11 домов площадью около 150 тысяч «квадратов» для нуждающихся горожан. Жилые здания по проекту располагаются четырьмя группами с полузамкнутыми дворами. Дома запланированы в панельном исполнении, но некоторые многоэтажки будут иметь монолитную вставку, что разнообразит жилую застройку.

На нижних этажах таких высоток расположатся объекты обслуживания, например, парикмахерская, отделение банка. В будущем здесь появятся также детский сад на 230 мест и школа на 1 020 учеников.

Началось и освоение Лошицы-7 в границах Игуменского тракта — 3-го кольца — улицы В. Оловникова. Здесь возведут пять жилых домов. Здания, прилегающие к Игуменскому тракту, будут в монолитном исполнении. Помимо жилья на окраине территории запланирован многоуровневый паркинг на 500 машино-мест, а в центре микрорайона — детский сад на 140 мест.

В дальнейшем Лошица прирастет микрорайонами № 5 и 10.

Поселок тракторозаводцев





Стартовал экспериментальный проект по преображению территории улиц Клумова — Стахановской — Чеботарева — Щербакова, где раньше были двухэтажки послевоенной застройки.

Вскоре здесь вырастут три жилых дома, в которых будет 251 квартира — практически поровну двух- и трехкомнатных. Особенность жилья — тепло- и горячее водоснабжение комплекса предусмотрено за счет электричества. В домах на уровне первого этажа будут открытые паркинги, в которых сосредоточится основное количество мест для хранения личного транспорта жителей. Завершение строительства ожидается в 2022 году. Квартиры здесь приобретут нуждающиеся.

Комплекс «Малая Родина»



Фото: Фото uks-zav.by

На бывшей территории воинской части в границах улиц Крупской — Шишкина — Кулешова разместятся девять домов на 1624 квартиры, детский сад на 210 мест, многоуровневые автостоянки. Застройку дополнит торговый комплекс с паркингом и объектами бытового обслуживания населения.

Два дома и паркинг уже введены в эксплуатацию в 2020-м, еще две многоэтажки близки в вводу, на днях стартует возведение еще одного дома — пятого по счету. Строится и торгово-обслуживающий комплекс.

Чижовка-6а и Чижовка-6

Эти микрорайоны разместятся в границах улиц Уборевича, Чижевских и Корзюки.

В Чижовке-6а планируют построить восемь высоток. Достраивают четыре многоквартирных дома, ведутся работы и на остальных. В Чижовке-6 будет пять домов. Проект включает также строительство детского сада и многоуровневых гаражей-стоянок.

Ангарская — Магнитная





В этом году начнется освоение освобожденной территории площадью более 8 га. Процесс намечен в несколько очередей и будет привязан к техническим возможностям существующих инженерных сетей, а также к строительству необходимых коммуникаций.

Жилье запланировано в конструкциях «МАПИД», причем задействуют сразу три серии. Всего предстоит построить восемь жилых зданий: пять 19-этажных высоток, два дома в 14−16 этажей и один 10-этажный. В общей сложности здесь будет без малого 1200 квартир.

Помимо этого предусмотрено строительство двух многоуровневых открытых автостоянок на 292 машино-места каждая.

На Уборевича

На месте усадебной застройки в границах улиц Старобинской — Копыльской уже возвели два дома и два паркинга. А в границах улиц Столбцовской — Копыльской — три жилых здания и паркинг на 300 мест.

Теперь проектируется еще одна жилая группа в квартале улиц Клецкой — Уборевича, а УКС Заводского района параллельно приступил к реализации имущественных прав собственников усадеб и отселению их жильцов. Возможно, застройка начнется не в этом году, но в 2021-м будет идти подготовка территории.

Сухарево

Продолжится застройка и на месте бывшей деревни Сухарево, а точнее в границах улиц Шаранговича — Горецкого — Рафиева, где предполагается снос некоторых усадебных домов и возведение многоэтажек. Для нового жилья понадобятся и объекты обслуживания.

По проекту детального планирования намечается возвести между улицами Семеняко и Горецкого детский сад и торговый центр, между улицами Академика Карского и Маршала Лосика — детскую поликлинику, в районе улицы Кузнечной — школу с бассейном.

Смолевичи





В 2020 году в городе-спутнике для минчан введен в эксплуатацию жилой дом на 192 квартиры. Начато строительство еще трех многоэтажек на 258 квартир.

В 2021-м освоение нового квартала для минчан продолжится. Здесь предусмотрено строительство 19 жилых домов общей площадью около 146 тысяч «квадратов» на 2200 квартир, двух детских садов и средней школы.

Что еще

Помимо территории бывшего аэропорта, где возводится «Минск Мир», активно осваиваются и другие инвестиционные площадки.

Сдан первый дом на месте бывшей птицефабрики на улице Нововиленской, еще три здания строят. Почти вырос первый дом на месте фарфорового завода. Идут подготовительные работы на улице Красной, где раньше был троллейбусный парк.