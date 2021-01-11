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«Спасибо, что хоть так». Какие отзывы пишут белорусы о «Силичах» и «Логойске»

11.01.2021 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На больших выходных белорусам повезло с погодой: выпал снег и все рванули в «Силичи» и «Логойск», чтобы кататься на лыжах и сноубордах. Это сразу же вызвало большие очереди — до конца их достояли не все. AFISHA.TUT.BY смотрит, что в соцсетях писали те, кто все-таки отдохнул на территории горно-лыжных комплексов. Даже если так и не покатался.


Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

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Многие белорусы отмечали, что за оборудованием в прокат придется стоять долго. Но надо еще знать, где именно стоять.

— Есть два пункта проката, один за горой справа, туда ведет навигатор, когда едете на машине, но в нем нет детских лыж и очередь меньше, а второй — слева там уже все размеры и тюбинги, — советует в инстаграме Ира Бакланова. — В прокате четыре этапа, стоят номера, на каждый своя очередь, но лучше сразу же занять очередь на выдачу оборудования слева, выдают очень долго. Затем уже можно занимать очередь на регистрацию под номером 1. Дальше 3 и 4 идут быстро, там можно не занимать.

Хотя, как показала практика, провести время хорошо можно даже, если ни лыж, ни сноуборда вам так и не досталось.

— В «Силичах» мы сделали всё, кроме катания на бордах, — пишет пользовательница инстаграма Инна Петровская. В комментариях она пояснила причину: — [Людей] просто морее. Мы в очереди час стояли, и перед нами еще человек 30 было, а оборудование уже разобрали… Ну, мы и пошли гулять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Посмотрели, какие подробности об отдыхе в «Силичах» и «Логойске» люди пишут в соцсетях. И да: все еще говорят про очереди.
 
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