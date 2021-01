15 лучших игр 2020 года по версии Metacritic

Источник материала: Tut.by

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры года по версии посетителей сервиса. Об этом говорится на сайте площадки.



Кадр из игры Cyberpunk 2077

В опросе Metacritic приняли участие около 2800 пользователей, посетители могли выбрать собственный топ-3 игр. Поставленная на первое место игра получала пять баллов, на второе — четыре, на третье — три.

В итоге лучшей игрой была названа эксклюзивная игра для PS4 — The Last of Us Part II набрала более 10 тысяч очков, а сформированный на основе рецензий критиков рейтинг на сайте Metacritic составил 93 балла.

На втором месте оказалась игра Ghost of Tsushima (чуть более 2 тысяч очков, 83 балла по версии критиков), на третьем — Cyberpunk 2077 (почти 1700 очков, 86 очков от критиков).

Также в список попали следующие игры:

Hades

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Demon’s Souls

Animal Crossing: New Horizons

Ori and the Will of the Wisps

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Assassin’s Creed Valhalla

Half-Life: Alyx

Persona 5 Royal

Resident Evil 3

Nioh 2