ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

15 лучших игр 2020 года по версии Metacritic

11.01.2021 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры года по версии посетителей сервиса. Об этом говорится на сайте площадки.


Кадр из игры Cyberpunk 2077

В опросе Metacritic приняли участие около 2800 пользователей, посетители могли выбрать собственный топ-3 игр. Поставленная на первое место игра получала пять баллов, на второе — четыре, на третье — три.

В итоге лучшей игрой была названа эксклюзивная игра для PS4 — The Last of Us Part II набрала более 10 тысяч очков, а сформированный на основе рецензий критиков рейтинг на сайте Metacritic составил 93 балла.

На втором месте оказалась игра Ghost of Tsushima (чуть более 2 тысяч очков, 83 балла по версии критиков), на третьем — Cyberpunk 2077 (почти 1700 очков, 86 очков от критиков).

Также в список попали следующие игры:

  • Hades
  • Doom Eternal
  • Final Fantasy VII Remake
  • Demon’s Souls
  • Animal Crossing: New Horizons
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Half-Life: Alyx
  • Persona 5 Royal
  • Resident Evil 3
  • Nioh 2

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да, Cyberpunk 2077 там тоже есть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by