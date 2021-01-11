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15 лучших игр 2020 года по версии Metacritic
Источник материала: Tut.by
Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры года по версии посетителей сервиса. Об этом
В опросе Metacritic приняли участие около 2800 пользователей, посетители могли выбрать собственный топ-3 игр. Поставленная на первое место игра получала пять баллов, на второе — четыре, на третье — три.
В итоге лучшей игрой была названа эксклюзивная игра для PS4 — The Last of Us Part II набрала более 10 тысяч очков, а сформированный на основе рецензий критиков рейтинг на сайте Metacritic составил 93 балла.
На втором месте оказалась игра Ghost of Tsushima (чуть более 2 тысяч очков, 83 балла по версии критиков), на третьем — Cyberpunk 2077 (почти 1700 очков, 86 очков от критиков).
Также в список попали следующие игры:
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Да, Cyberpunk 2077 там тоже есть.
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