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На трассе Р23 инспекторы остановили Ford, на котором 16-летний парень вез своих пьяных родителей
Источник материала: Tut.by
Пьяные родители посадили несовершеннолетнего сына за руль автомобиля,
Сотрудники ГАИ остановили на трассе Р23 Минск — Слуцк — Микашевичи Ford Galaxy, который ехал в направлении столицы. За рулем минивэна оказался 16-летний парень. Выяснилось, что вместе с ним в автомобиле едут и его родители с характерными признаками алкогольного опьянения.
Отец подростка пояснил инспекторам, что они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в 30 километрах от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын. Он же по просьбе родителя и сел за руль.
В отношении отца и сына сотрудники ГАИ составили административные протоколы за езду без прав и передачу управления бесправнику. Также данную семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
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В отношении отца и сына сотрудники ГАИ составили административные протоколы за езду без прав и передачу управления бесправнику.
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