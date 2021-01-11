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На трассе Р23 инспекторы остановили Ford, на котором 16-летний парень вез своих пьяных родителей

11.01.2021 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяные родители посадили несовершеннолетнего сына за руль автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ остановили на трассе Р23 Минск — Слуцк — Микашевичи Ford Galaxy, который ехал в направлении столицы. За рулем минивэна оказался 16-летний парень. Выяснилось, что вместе с ним в автомобиле едут и его родители с характерными признаками алкогольного опьянения.

Отец подростка пояснил инспекторам, что они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в 30 километрах от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын. Он же по просьбе родителя и сел за руль.

В отношении отца и сына сотрудники ГАИ составили административные протоколы за езду без прав и передачу управления бесправнику. Также данную семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении отца и сына сотрудники ГАИ составили административные протоколы за езду без прав и передачу управления бесправнику.
 
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