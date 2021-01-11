|
В Беларуси дорожает проезд в маршрутках
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси дорожает проезд в маршрутках
Послепраздничные «сюрпризы».
В начале декабря в Борисове подорожал проезд в городских и пригородных автобусах. Цена на одну поездку выросла с 60 до 70 копеек. Спустя месяц маршрутки подняли стоимость проезда на такую же сумму, пишет
В прошлом году проезд стоил ровно 1 рубль, теперь же за поездку нужно заплатить 1 рубль и 10 копеек.
Напомним, до этого подорожание проезда в Борисове произошло в середине декабря 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послепраздничные «сюрпризы».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)