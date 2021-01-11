Источник материала: Хартия'97

Стало известно, в чем обвиняют активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк 11.01.2021, 16:15

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Полина Шарендо-Панасюк

Полину Шарендо-Панасюк посетил адвокат.

Сегодня активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», Полину Шарендо-Панасюк, посетил адвокат в СИЗО №7 Бреста. Стало известно, в чём обвиняют активистку. Завтра ей официально предъявят обвинение по статье 364 УК («насилие, либо угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)», пишет телеграм-канал «Баста» .

Речь идёт о том, что Полина якобы сорвала маску с «милиционера», чем нанесла ему «телесные повреждения». Это произошло 3 января, когда в квартиру активистки ворвались 10 неизвестных людей в чёрном, выбив при этом двери. Этим «делом» занимается целый отряд следователей, в количестве восьми человек.

Сама Полина отказывается от любых показаний, заявляя, что это чисто политическое дело.

У Полины двое маленьких детей, её мужа Андрея Шарендо, также преследуют каратели, недавно ему присудили очередные 15 суток.

Адрес для писем:

СИЗО №7 ул. Советских Пограничников 37, Брест. Индекс: 224030

Шарендо-Панасюк Полина Сергеевна

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