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Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода

11.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода

  • 11.01.2021, 15:34
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Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода

Страна сменит на этом посту Германию.

Португалия в четвертый раз заняла место председателя Совета Евросоюза, сменив на этом посту Германию. До 30 июня она будет определять повестку для политических органов ЕС и отвечать за их бесперебойную работу, пишет euro-pulse.ru.

Девиз председательства Португалии – «Время действовать во имя справедливого, «зеленого» и цифрового восстановления экономики». Это восстановление позволит Европе перейти к передовым климатическим стандартам и цифровым технологиям (соответствующий план восстановления был принят прошлым летом).

Кроме того, Португалия будет работать над распространением более справедливых социальных норм и прав, а также развивать международные связи.

Португалия уже занимала пост председателя Совета ЕС — в 1992 году, когда главной задачей было подписание соглашения о создании Евросоюза, в 2000 и 2007 годах.

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Страна сменит на этом посту Германию.
 
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