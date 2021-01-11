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Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода
Источник материала: Хартия'97
Португалия возглавила Совет ЕС на ближайшие полгода
Страна сменит на этом посту Германию.
Португалия в четвертый раз заняла место председателя Совета Евросоюза, сменив на этом посту Германию. До 30 июня она будет определять повестку для политических органов ЕС и отвечать за их бесперебойную работу, пишет
Девиз председательства Португалии – «Время действовать во имя справедливого, «зеленого» и цифрового восстановления экономики». Это восстановление позволит Европе перейти к передовым климатическим стандартам и цифровым технологиям (соответствующий план восстановления был принят прошлым летом).
Кроме того, Португалия будет работать над распространением более справедливых социальных норм и прав, а также развивать международные связи.
Португалия уже занимала пост председателя Совета ЕС — в 1992 году, когда главной задачей было подписание соглашения о создании Евросоюза, в 2000 и 2007 годах.
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Страна сменит на этом посту Германию.
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