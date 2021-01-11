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Ловить пришлось 11 дней. В аэропорту кошка сбежала и пряталась в потолке

11.01.2021 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Персонал аэропорта попросил женщину выпустить кошку из клетки, чтобы соблюсти правила. Владелица питомца предупредила, что животное может сбежать, но выполнила просьбу. Дальше произошло непредвиденное – кошка сбежала. 

Как сообщает New York Post, 43-летняя жительница Нью-Йорка Тейлор Ли решила переехать в Калифорнию. Женщина взяла свои вещи, а также шестилетнюю кошку Муджи и отправилась в аэропорт. 

Ловить пришлось 11 дней. В аэропорту кошка сбежала и пряталась в потолке
Фото: facebook.com/taylor.thi.le 

На пункте контроля Тейлор попросили достать кошку из переноски, чтобы коробку можно было проверить металлодетектором. Это обычная процедура, она необходима, чтобы не навредить здоровью питомца. 

Ли предупредила персонал, что Муджи может попытаться убежать, но согласилась действовать по правилам. Когда проводился осмотр, кошка испугалась, укусила хозяйку и вырвалась. Сотрудники аэропорта и Тейлор побежали за животным, но оно запрыгнуло в потолок. 

Ловить пришлось 11 дней. В аэропорту кошка сбежала и пряталась в потолке
Фото: facebook.com/taylor.thi.le 

Сначала Ли перенесла свой рейс, но поскольку поиски кошки затягивались, женщина всё-таки улетела в Калифорнию. Оттуда она написала в соцсетях призыв о помощи, объяснив свою ситуацию. Вскоре на просьбу Тейлор откликнулись, и в аэропорт был направлен специалист с собакой-ищейкой. Владелец питомца подтвердил, что кошка всё ещё в потолке. 

Обрадованная Ли снова прилетела в Нью-Йорк и начала помогать выманивать Муджи. В итоге потребовалось 11 дней, чтобы загнать кошку в ловушку. После этого питомец был доставлен в ветклинику на осмотр, а затем Ли и Муджи полетели в Калифорнию. 

Ловить пришлось 11 дней. В аэропорту кошка сбежала и пряталась в потолке
Фото: facebook.com/taylor.thi.le 

Кстати, ранее мы рассказывали про кота, который тоже доставил людям хлопот. Он выбрался из клетки и активировал сигнализацию в ветклинике – здесь подробности

Люди в материале: Тейлор Ли, Taylor Le

 
 
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Персонал аэропорта попросил женщину выпустить кошку из клетки, чтобы соблюсти правила. Владелица питомца предупредила, что животное может сбежать, но выполнила...
 
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