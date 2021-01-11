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Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время громче звучат политические заявления с требованием забрать у Беларуси право на проведение мирового ледового первенства.
Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приезд Рене Фазеля в...
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