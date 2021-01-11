Министр энергетики Литвы намерен добиваться абсолютной блокировки поступления в страну электричества с БелАЭС

В конце января — начале февраля появится согласованный литовскими ведомствами план действий по абсолютной блокировке поступления электричества от Белорусской АЭС, сообщил в интервью балтийскому информагентству BNS министр энергетики Дайнюс Крейвис.



Дайнюс Крейвис. Фото: ursa-tm.ru.

По его словам, проблема БелАЭС является приоритетной, поскольку принятый в Литве «антиостровецкий закон нарушается».

«Государственный совет по регулированию энергетики Литвы дал понять, что электричество, которое сегодня поступает в Литву, идет из Беларуси — торгуется на Рижской фондовой бирже. Последние две недели мы работаем с техническими данными — по электроснабжению и физическим потокам [электроэнергии]. Мы проанализировали ситуацию не только в Литве, но и в Беларуси, различные операции белорусских электростанций, моменты их отключения, потоки в Литву, Беларусь, страны Балтии. Могу сказать, что эти данные <…> показывают, что электроэнергия с БелАЭС поступает в Литву, продается, и мы ее потребляем», — заявил чиновник.

«Факт остается фактом: латвийцы торгуют белорусской электроэнергией», — подчеркнул Крейвис.

Поскольку 1 января этого года к Литве перешло председательство в Совете министров стран Балтии, глава литовского Минэнерго надеется, что вопрос блокировки поступления электричества, производимого на БелАЭС, будет одним из наиболее важных в его повестке.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В начале ноября Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Это единственная страна Евросоюза, через территорию которой белорусское электричество могло напрямую поступать на электроэнергетический рынок ЕС. Вместе с тем в Литве опасались, что белорусское электричество станет поступать на рынок стран Балтии и ЕС из России через Латвию.

Латвия, солидаризировавшись с Литвой, официально отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. В частности, в стране был утвержден механизм, обязывающий Россию, у которой есть электроэнергетические связи с Беларусью, доказывать небелорусское происхождение экспортируемого из РФ в Латвию электричества.