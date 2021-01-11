ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлана Тихановская: визит Рене Фазеля в Минск может навредить репутации самой ИИХФ

11.01.2021 16:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Визит главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой федерации.

Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя встречу 11 января в Минске Рене Фазеля и Александра Лукашенко, на которой обсуждался вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, который совместно организовывают Беларусь и Латвия.

Светлана Тихановская: визит Рене Фазеля в Минск может навредить репутации самой ИИХФ

Как отметила Тихановская, «спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен».

Тихановская считает, что гражданин Швейцарец Фазель мог бы заступить за свою соотечественницу Наталья Херше, которую «честный» белорусский суд приговорил к двум с половиной годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого Фазель «медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к белорусскому народу».

«Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград», — заявила Тихановская.

Чемпионат мира по хоккею должен быть перенесен из Минска, убеждена Тихановская. В противном случае она призвала «все национальные федерации его бойкотировать».

Чемпионат должен пройти в мае—июне. После августовских событий в Беларуси возник вопрос о необходимости переноса турнира из Минска в связи с грубейшими нарушениями белорусскими властями прав человека. Многие национальные хоккейные федерации поддерживают это требование.

5 января Рене Фазель сообщил журналистам, что решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета ИИХФ.

Сегодня в Минске Лукашенко заявил Фазелю, что Беларусь готова провести чемпионат мира в одиночку, без Латвии. Лукашенко гарантировал, что это будет самый лучший чемпионат мира в истории.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой федерации.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дорожает проезд в маршрутках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by