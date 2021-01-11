Светлана Тихановская: визит Рене Фазеля в Минск может навредить репутации самой ИИХФ

Визит главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой федерации.

Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя встречу 11 января в Минске Рене Фазеля и Александра Лукашенко, на которой обсуждался вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, который совместно организовывают Беларусь и Латвия.





Как отметила Тихановская, «спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключенные сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен».

Тихановская считает, что гражданин Швейцарец Фазель мог бы заступить за свою соотечественницу Наталья Херше, которую «честный» белорусский суд приговорил к двум с половиной годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого Фазель «медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к белорусскому народу».

«Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград», — заявила Тихановская.

Чемпионат мира по хоккею должен быть перенесен из Минска, убеждена Тихановская. В противном случае она призвала «все национальные федерации его бойкотировать».

Чемпионат должен пройти в мае—июне. После августовских событий в Беларуси возник вопрос о необходимости переноса турнира из Минска в связи с грубейшими нарушениями белорусскими властями прав человека. Многие национальные хоккейные федерации поддерживают это требование.

5 января Рене Фазель сообщил журналистам, что решение по проведению игр в Беларуси будет принято в конце января на заседании совета ИИХФ.