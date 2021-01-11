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Redmi K40 Pro получит флагманский чипсет Snapdragon 888

11.01.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ближайшее время суббренд Xiaomi выпустит линейку флагманских смартфонов Redmi K40. Одна из новинок — вероятно, с приставкой Pro — получит топовый процессор Snapdragon 888. На это намекает тизер, опубликованный главой Redmi Лю Вейбином в соцсетях.

Смартфон получит плоский дисплей, который рекламируют как «самый дорогой плоский экран», хотя не совсем понятно, что бы это значило. Предыдущие слухи намекали, что все телефоны этой серии будут комплектоваться экранами высокой частоты обновления.

Также у новинки будет батарея емкостью больше 4000 мАч. А цена будет начинаться от $460.

Redmi K40 Pro получит флагманский чипсет Snapdragon 888

Смартфон Xiaomi Redmi K30 8GB/128GB китайская версия (красный)
1 отзыв
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
860 р.
18 предложений
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В ближайшее время суббренд Xiaomi выпустит линейку флагманских смартфонов Redmi K40. Одна из новинок — вероятно, с приставкой Pro — получит топовый процессор Snapdragon 888. На...
 
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