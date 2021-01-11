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Фонд солидарности спортсменов выразил недоумение визитом главы IIHF в Минск

11.01.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский фонд солидарности спортсменов находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко.

«То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой», - говорится в заявлении Белорусского фонда спортивной солидарности.

BSSF призывает руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко, а также призывает IIHF:

1. В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.

2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова

3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ.

 
 
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Белорусский фонд солидарности спортсменов находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко.
 
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