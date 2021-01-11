Желающих пройти техосмотр столько, что могут закончиться «наклейки». Что делать водителям?

Источник материала: Tut.by

Ажиотаж среди белорусов , желающих пройти техосмотр, может привести к тому, что на всех не хватит «наклеек». Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в УП «Белтехосмотр». Что делать автовладельцам?





Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский говорит, что на станциях техосмотра с начала года наблюдаются очереди, и пока они не заканчиваются.

— Если сравнивать январь этого года и декабрь прошлого года, то за 10 дней рост составил почти 200 процентов. Всего за первую декаду января выдано 53 925 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это больше, чем за весь декабрь прошлого года. При этом традиционно самым насыщенным до введения дорожного налога у нас был как раз декабрь. Автовладельцы стремились пройти техосмотр в конце года, чтобы не переносить его на следующий. А январь был очень статичный. Сейчас же все бросились массово проходить техосмотр. То есть можно оценить масштаб ожиданий автовладельцев.





Из почти 54 тысяч прошедших техосмотр 51,4 тысячи составили физические лица. Юрлиц оказалось всего 2500. Юрий Ленчевский замечает, что если в прошлом году станции техосмотра выживали как раз за счет юрлиц, то в этом году соотношение резко изменилось.

— Сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Пока очереди на станциях есть. Но сложности могут возникнуть с нехваткой бланков разрешений. Того запаса, который у нас оставался на конец 2020 года, должно было хватить на месяц-два спокойной работы, но он подходит к концу. А новую партию напечатать еще не успели, хотя заказали давно.

Пока автовладельцам выдают разрешения старого образца, с цифрами «2020», хотя уже наступил следующий год. Это связано с тем, что по законодательству бланки выдаются до тех пор, пока не будут израсходованы.







— Но хочу сказать, что с 2021 года будут уже бланки разрешений нового образца, и на них не будет цифр «2021». Постановлением Минтранса вводятся новые образцы бланков разрешений и диагностических карт.

Что делать тем, кому не хватит старых бланков, а новые еще не появятся? Юрий Ленчевский говорит, что беспокоиться не о чем. С ГАИ уже есть договоренность о том, что инспекторы не будут требовать обязательного наличия разрешения. Информацию о прохождении техосмотра они могут узнать из электронной базы «Белтехосмотра».