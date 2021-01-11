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Повышение пенсий и зарплат, новые льготы для многодетных. Гид по личным финансам в 2021 году
Источник материала: Tut.by
Товары и услуги в 2021 году, по планам чиновникам, должны подорожать не больше, чем на 5%, пенсионерам обещают прибавку как минимум раз в год, а бюджетникам - прибавку к премиям. Многодетным семьям хотят расширить льготы, а трудовым мигрантам - комфортные условия. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты, пенсии, инфляцию, ситуацию на рынке труда прогнозируют власти на 2021 год. Напомним, ранее бизнес-союзы
Какие зарплаты обещают бюджетникам
С 1 января на 10 рублей выросла базовая ставка, от которой зависит размер зарплат бюджетников, — до 195 рублей. При этом в этом году могут еще один раз поднять зарплаты бюджетников. В Минтруда ранее
Средняя зарплата в бюджетных организациях, по планам чиновникам, должна быть не ниже 80% от средней по стране. К этому показателю в Беларуси стремятся как минимум последние несколько лет, но с выполнением возникают сложности.
При этом чиновники не озвучивают конкретные суммы средних зарплат бюджетников, на которые планируют выйти к концу года. Предыдущие годы, как правило, подобные прогнозы
С января
Бюджетникам также обещают c 1 июля прибавку к премиям — с 5 до 20% от суммы окладов работников. Но это не означает, что каждый бюджетник будет получать 20% премии от своего оклада. Размер премии может варьироваться для каждого работника. Речь про то, что в целом в организациях на премии будут направлять не
По данным Белстата, средняя зарплата у бюджетников в ноябре выросла на 62,1 рубля (до 1077,8 рубля до уплаты налогов), в октябре — на 30,3 рубля. До этого на протяжении трех месяцев средние зарплаты бюджетников
Что будет с пенсиями
На выплату пенсий в 2021 году запланирована сумма чуть больше 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Это примерно на 10% больше, чем на нынешний год. В ФСЗН
Пенсии в этом году, как и в целом ближайшую пятилетку, планируют поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы.
Тем временем реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, падают третий месяц подряд — сентябрь, октябрь, ноябрь (данные за декабрь пока не обнародованы).
По данным Минтруда, в ноябре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 487,9 тысячи
Ранее бизнес-союзы
Какой прогноз по росту цен
Одна из задач на 2021 год, которую
Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости по пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более с начала года подняли НДС на
По итогам 2020 года инфляция может стать рекордно высокой как минимум за последние 4 года (годовые данные Белстат еще не обнародовал). В правительстве ранее
Тем временем чиновники и торговля
Какие планы по реальным доходам
Чиновники, несмотря
Реальные располагаемые доходы населения, по планам чиновников, должны вырасти на 1,6%.
Тем временем последние два года замедляется рост реальных располагаемых доходов, о чем свидетельствуют данные Белстата.
Какие изменения рассматривают для многодетных
На 2021 год
В ближайшие два года чиновники планируют расширить список причин использования семейного капитала. Напомним, в декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.
Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал
Что будет с курсами валют
Курсовая политика, как и раньше, будет проводиться в режиме плавающего курса, говорится в программе основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год. Такой формат "допускает проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также приобретение иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов".
Прогноз по рынку труда
По планам правительства, уровень безработицы по методологии МОТ должен быть в 2021 году в пределах 4,2−4,4%.
Накануне
Если говорить про 2021 год, то уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте, по планам чиновников, не должен превысить 4,4% в целом по стране. Если смотреть по регионам, то в Гомельской области этот показатель не должен превышать 5,6%, а в Минске — 3,4%.
Уровень безработицы среди населения в возрасте 16−30 лет в целом по стране не должен превышать в этом году отметку в 6,7%.
Чиновники также намерены снизить количество работников, которые занятых на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. К примеру, в организациях, которые входят в состав МВД, — до 1,8 тысячи человек, Минпрома — 50,9 тысячи, Минтранса — 37,2 тысячи, Минстройархитектуры — до 24 тысяч.
Чиновники хотят заняться трудовой миграцией
На нынешнюю пятилетку правительство запланировало сокращение миграционного оттока, стимулирование притока в страну высококвалифицированных специалистов для различных сфер экономики. В планах - обеспечить ежегодное положительное сальдо миграции на уровне не менее 3 тысяч человек.
На 2021 год запланировали "создание привлекательных условий для переезда в
А в целом за нынешнюю пятилетку хотят создать список дефицитных профессий, которые намерены заполнить иностранными специалистами. Для этого планируются упрощенный порядок трудоустройства, частичная компенсация расходов на переезд иностранцев, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси как работники и специалисты.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты, пенсии, инфляцию, ситуацию на рынке труда прогнозируют власти на 2021 год.
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