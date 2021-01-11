Повышение пенсий и зарплат, новые льготы для многодетных. Гид по личным финансам в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Товары и услуги в 2021 году, по планам чиновникам, должны подорожать не больше, чем на 5%, пенсионерам обещают прибавку как минимум раз в год, а бюджетникам - прибавку к премиям. Многодетным семьям хотят расширить льготы, а трудовым мигрантам - комфортные условия. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты, пенсии, инфляцию, ситуацию на рынке труда прогнозируют власти на 2021 год. Напомним, ранее бизнес-союзы раскритиковали прогноз чиновников по социально-экономическому развития Беларуси на 2021 год: планируемый рост зарплат бюджетников, а также пенсий выглядит неадекватно завышенным по сравнению с темпами роста экономики.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какие зарплаты обещают бюджетникам

С 1 января на 10 рублей выросла базовая ставка, от которой зависит размер зарплат бюджетников, — до 195 рублей. При этом в этом году могут еще один раз поднять зарплаты бюджетников. В Минтруда ранее поясняли , от чего это зависит: «при этом в дальнейшем в течение года планируется произвести повторное повышение базовой ставки с учетом поступления дополнительных доходов в бюджет».

Средняя зарплата в бюджетных организациях, по планам чиновникам, должна быть не ниже 80% от средней по стране. К этому показателю в Беларуси стремятся как минимум последние несколько лет, но с выполнением возникают сложности.

При этом чиновники не озвучивают конкретные суммы средних зарплат бюджетников, на которые планируют выйти к концу года. Предыдущие годы, как правило, подобные прогнозы озвучивались .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

С января повысили ввели базовую доплату и установили надбавку для некоторых работников образования с низкими зарплатами. К примеру, надбавку воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателя установили в 10% от оклада. Для рабочих и служащих организаций сферы образования, должности которых являются общими для всех видов экономической деятельности (речь про рабочих, уборщиков, дворников, сторожей, инженеров, юристов и других) ввели базовую доплату до минимальной зарплаты. Водителям автобуса, состоящего в штате школы, доплату подняли с 50 до 100% (как в центре по обеспечению учреждений образования).

Бюджетникам также обещают c 1 июля прибавку к премиям — с 5 до 20% от суммы окладов работников. Но это не означает, что каждый бюджетник будет получать 20% премии от своего оклада. Размер премии может варьироваться для каждого работника. Речь про то, что в целом в организациях на премии будут направлять не 5% от суммы окладов работников, как сейчас, а 20%. Размеры и условия выплаты премии утверждает руководитель бюджетной организации.

По данным Белстата, средняя зарплата у бюджетников в ноябре выросла на 62,1 рубля (до 1077,8 рубля до уплаты налогов), в октябре — на 30,3 рубля. До этого на протяжении трех месяцев средние зарплаты бюджетников падали — более чем на 85 рублей за июль — сентябрь. При этом демонстрируют рост также и реальные зарплаты бюджетников, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. Эксперты ранее рассказывали , к чему это может привести.

Что будет с пенсиями

На выплату пенсий в 2021 году запланирована сумма чуть больше 1 миллиарда 250 миллионов рублей. Это примерно на 10% больше, чем на нынешний год. В ФСЗН сообщали , что на 2021 год запланировано как минимум одно повышение трудовых пенсий.

Пенсии в этом году, как и в целом ближайшую пятилетку, планируют поднять и удержать на уровне 40% от средней зарплаты. К этой планке чиновники стремятся последние годы, но взять эту высоту если и удается, то в отдельные месяцы.

Тем временем реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, падают третий месяц подряд — сентябрь, октябрь, ноябрь (данные за декабрь пока не обнародованы).

По данным Минтруда, в ноябре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 487,9 тысячи

пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 457,9 рубля. В пересчете в валюту эта сумма составляет около 177 долларов (по среднему курсу Нацбанка за ноябрь в 2,5809 рубля).

Ранее бизнес-союзы раскритиковали прогноз чиновников по социально-экономическому развития Беларуси на 2021 год: наращивание доходов населения без адекватного роста и производительности труда повлечет увеличение дисбалансов в экономике, а планируемый рост зарплат в бюджетной сфере, а также пенсий выглядит неадекватно завышенным по сравнению с темпами роста экономики.

Какой прогноз по росту цен

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на социально значимые товары программой социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). В целом годовая инфляция на 2021-й запланирована на уровне 5% (декабрь к декабрю).

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости по пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более с начала года подняли НДС на лекарства , медизделия, продовольственные и детские товары , что должно отразиться на ценах в рознице.

По итогам 2020 года инфляция может стать рекордно высокой как минимум за последние 4 года (годовые данные Белстат еще не обнародовал). В правительстве ранее предлагали считать однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом. При этом прогноз властей на 2020 год был — не больше 5% (декабрь к декабрю).

Тем временем чиновники и торговля разбираются , почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.

Какие планы по реальным доходам

Чиновники, несмотря на неуверенность в восстановлении в 2021-м году мировой экономики (читай — и белорусской), рассчитывают на рост реальных доходов населения. Премьер-министр Роман Головченко заявлял, что одна одна из ключевых задач, а 2021 год — «не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения».

Реальные располагаемые доходы населения, по планам чиновников, должны вырасти на 1,6%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Тем временем последние два года замедляется рост реальных располагаемых доходов, о чем свидетельствуют данные Белстата.



Данные Белстата

Какие изменения рассматривают для многодетных

На 2021 год запланировано , что многодетным семьям разрешат безвозмездно получать земельные участки для строительства на льготной основе индивидуального жилья, а также предоставят им право на льготные условия строительства жилья до исполнения старшему ребенку 23 лет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

В ближайшие два года чиновники планируют расширить список причин использования семейного капитала. Напомним, в декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о возможном расширении списка причин, по которым многодетным семьям разрешено досрочно получать и тратить семейный капитал.

— Это расширение возможности для строительства жилья, это возможность покупки части жилого помещения, это на ремонт квартиры, на отделку квартиры, — рассказала министр труда. — Я думаю, что в начале следующего года, это первый-второй квартал, мы выйдем на некий проект документа, который будем рассылать уже на согласование заинтересованным государственным органам.

Напомним, с 1 января 2020 года семейный капитал назначают в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (в пересчете в доллары — около 8880 долларов по курсу Нацбанка на 14 декабря). Его будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции. До этого года при появлении третьего и последующих детей семье переводили 10 тысяч долларов на специальный счет.

Что будет с курсами валют

Курсовая политика, как и раньше, будет проводиться в режиме плавающего курса, говорится в программе основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год. Такой формат "допускает проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также приобретение иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов".

Прогноз по рынку труда

По планам правительства, уровень безработицы по методологии МОТ должен быть в 2021 году в пределах 4,2−4,4%.

Накануне обнародовали план правительства по рынку труда и содействию занятости на ближайшие 5 лет. К примеру, в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники намерены заняться сокращением избыточной занятости работников, взяться за «закореневшую проблему» — рост производительности труда, которую не удается решить не первый год.

Если говорить про 2021 год, то уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте, по планам чиновников, не должен превысить 4,4% в целом по стране. Если смотреть по регионам, то в Гомельской области этот показатель не должен превышать 5,6%, а в Минске — 3,4%.

Уровень безработицы среди населения в возрасте 16−30 лет в целом по стране не должен превышать в этом году отметку в 6,7%.

Чиновники также намерены снизить количество работников, которые занятых на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. К примеру, в организациях, которые входят в состав МВД, — до 1,8 тысячи человек, Минпрома — 50,9 тысячи, Минтранса — 37,2 тысячи, Минстройархитектуры — до 24 тысяч.

Чиновники хотят заняться трудовой миграцией

На нынешнюю пятилетку правительство запланировало сокращение миграционного оттока, стимулирование притока в страну высококвалифицированных специалистов для различных сфер экономики. В планах - обеспечить ежегодное положительное сальдо миграции на уровне не менее 3 тысяч человек.

На 2021 год запланировали "создание привлекательных условий для переезда в

страну высококвалифицированных специалистов, предоставление членам их семей гарантий и возможностей для трудоустройства". Для этого намерены подготовить проект закона об изменении законодательства по внешней трудовой миграции. Этим должны заняться Минтруда и МВД.

А в целом за нынешнюю пятилетку хотят создать список дефицитных профессий, которые намерены заполнить иностранными специалистами. Для этого планируются упрощенный порядок трудоустройства, частичная компенсация расходов на переезд иностранцев, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси как работники и специалисты.