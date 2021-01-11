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Соболенко выиграла 13-й матч подряд и повторила самую длинную серию в карьере
Источник материала: Партизан
Десятая ракетка мира Арина Соболенко в Абу-Даби обыграла Елену Рыбакину (6:4, 4:6, 6:3) и вышла в полуфинал.
Белоруска одержала 13-ю победу подряд: в конце прошлого года она выиграла четыре матча и титул в Остраве, пять матчей и титул в Линце, а этот начала с четырех побед в Абу-Даби.
Для уроженки Минска это повторение самой длинной беспроигрышной серии в профессиональной карьере. В 2015-м она выиграла 13 матчей подряд на турнирах ITF, когда еще не входила в топ-500.
Соболенко вышла в 18-й полуфинал WTA в карьере. В предыдущих у нее 11 побед.
За выход в третий финал подряд белоруска сыграет с Софией Кенин или Марией Саккари.
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко в Абу-Даби обыграла Елену Рыбакину (6:4, 4:6, 6:3) и вышла в полуфинал.
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