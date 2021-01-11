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Погода в СНГ: в Беларуси увеличилось количество ДТП, в Кыргызстан пришло потепление

11.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям российской столицы сегодня потребуются теплые шарфы и шапки. В Москве – небольшой снег, гололедица и минус 11 градусов. Тем временем во многих странах Содружества, наоборот, потеплело, передает «МИР 24».

С понедельника и до Старого Нового года в Армении ожидается погода без осадков. В стране в среднем потеплеет на шесть градусов. Ереван по-прежнему окутан густым туманом, днем – три градуса мороза, а ночью – до минус семи. Снег синоптики ожидают лишь 14 января, и только в горных районах.

В Беларуси сегодня ожидается небольшой снег. На дорогах – гололедица. Днем синоптики обещают минус шесть, а вот ночью существенно похолодает: на юго-западе страны столбики термометров опустятся до минус 15.

Из-за снега и гололеда в Беларуси увеличилось количество аварий. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что сцепление с дорогой в такую погоду ухудшается. Резких движений при переключении передач, разгоне, маневрировании делать нельзя. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, а также перед остановками общественного транспорта.

Осадки, метель и туман. На севере Казахстана снова непогода. В столице – усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. В южных регионах без осадков, в Алматы с утра – минус два, к обеду ожидается плюс четыре. Несмотря на то, что на большую часть Казахстана пришло потепление, в некоторых регионах закрывают дороги и вводят ограничения. Так, например, закрыто автомобильное сообщение на трассе Усть-Каменогорск – Алматы.

В Кыргызстане потеплело. Сегодня в Бишкеке ясно, днем до плюс восьми градусов. Над столицей рассеялся смог. Уровень загрязнения снизился в два раза. В этом году для очистки городского воздуха высадят 10 тысяч деревьев. Сотрудники мэрии уже разрабатывают карту озеленения районов.

После продолжительных холодов в Душанбе вновь вернулась теплая погода. Сегодня воздух в столице прогреется до плюс шести. Однако в большинстве горных и высокогорных районов – мороз до минус 20. Местами туман и гололедица. Комитет по ЧС Таджикистана просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями.



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Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что сцепление с дорогой в такую погоду ухудшается.
 
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