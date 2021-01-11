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Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участием в автопробеге под государственными флагами решили отметить 77-ю годовщину освобождения своей малой родины от немецко-фашистских захватчиков жители Ельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло 11 января 1943 года лишь с третьей попытки. До этого советские войска пытались выбить врага в ноябре и декабре 42-го.
Первая остановка в маршруте – адрес ветерана. 95-летний участник освобождения Ельска Григорий Приходько – настоящая легенда, последний ветеран района. Символический плац-парад у окон героя – дань уважения.
Андрей Синицкий, житель Ельска:
Братские могилы и крупнейшее на Полесье кладбище мирных жителей, ставших жертвами оккупационного режима. Маршрут автопробега – лучшая иллюстрация того, какую цену заплатил белорусский народ за мирное небо над головой.
Татьяна Кошевич, жительница Ельска:
Елена Богач, жительница Ельска:
Памятные мероприятия в Ельском районе продолжатся. В ближайшие дни в местном краеведческом музее состоятся дискуссионные площадки и тематические встречи.
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Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?»
Новости Беларуси. Участием в автопробеге под государственными флагами решили отметить 77-ю годовщину освобождения своей малой родины от немецко-фашистских...
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