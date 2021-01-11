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Бывшего главного идеолога Гомельского горисполкома судят за взятки при организации концертов

11.01.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

11 января суд Железнодорожного района Гомеля (судья Евгений Шершнев) начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерины Дягтяревой.

 

Бывшего главного идеолога Гомельского горисполкома судят за взятки при организации концертов
За «помощь» в организации концерта балета Сухишвили идеолог получила тысячу долларов. Фото: newsgomel.by.

 

Как сообщает БелаПАН, на данный момент чиновница уже не работает. Согласно обвинению, Дягтярева совершала должностные преступления — принимала взятки от представителей частных структур за содействие в организации и техническом обеспечении концертов звезд эстрады. Ей инкриминируются ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса.

По данным обвинения, чиновница «использовала свое должностное положение и выстроила систему поборов для получения взяток», которые принимала с 2014 по 2020 год, когда работала заместителем начальника, а затем начальником отдела идеологии, культуры и по делам молодежи. После отдел стал управлением, а Дягтярева — начальником управления.

Частные структуры, которые организовывали концерты в Гомеле, «благодарили» идеолога. К примеру, в 2014 году Дягтярева, согласно обвинению, получила планшет от организатора концерта «за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию» — за техническое обеспечение выступления Стаса Михайлова. За «помощь» в организации концерта балета Сухишвили идеолог получила тысячу долларов.

 
Теги: Гомель
 
 
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11 января суд Железнодорожного района Гомеля (судья Евгений Шершнев) начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении начальника управления...
 
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