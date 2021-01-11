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Самосвал в Подмосковье протаранил колонну военных автобусов, погибло 4 человека
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото / Еврорадио
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
При происшествии четыре человека погибло. Пострадавших на настоящий момент более 20 человек.
Повреждения получило пять автобусов.
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Пострадавших на настоящий момент более 20 человек.
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