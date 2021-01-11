ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер бывший заместитель генпрокурора Конон

11.01.2021 17:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Умер бывший заместитель генпрокурора Конон
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
10 января умер бывший замгенпрокурора Беларуси Виктор Конон, четыре года он курировал направление по борьбе с коррупцией. Ему было 64 года, пишет TUT.BY.

Виктор Конон был назначен на должность заместителя генерального прокурора в 2008 году, до этого возглавлял одно из управлений прокуратуры, был заместителем сначала генпрокурора Григория Василевича, а после его отставки — Александра Конюка.

В августе 2012 г. Конон ушел в отставку, на его место пришел скандально известный Александр Архипов, экс-депутат и председатель постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей, вскоре Архипов был уволен в связи с совершением коррупционного преступления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он курировал борьбу с коррупцией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Желающих пройти техосмотр столько, что могут закончиться «наклейки». Что делать водителям?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by