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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер бывший заместитель генпрокурора Конон Он курировал борьбу с коррупцией.

был назначен на должность заместителя генерального прокурора в 2008 году, до этого возглавлял одно из управлений прокуратуры, был заместителем сначала генпрокурора, а после его отставки —В августе 2012 г. Конон ушел в отставку, на его место пришел скандально известный, экс-депутат и председатель постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей, вскоре Архипов был уволен в связи с совершением коррупционного преступления.