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Умер бывший заместитель генпрокурора Конон
Источник материала: UDF
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Виктор Конон был назначен на должность заместителя генерального прокурора в 2008 году, до этого возглавлял одно из управлений прокуратуры, был заместителем сначала генпрокурора Григория Василевича, а после его отставки — Александра Конюка.
В августе 2012 г. Конон ушел в отставку, на его место пришел скандально известный Александр Архипов, экс-депутат и председатель постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей, вскоре Архипов был уволен в связи с совершением коррупционного преступления.
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Он курировал борьбу с коррупцией.
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