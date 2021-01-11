Литва готовит план полной блокады электроэнергии с БелАЭС

Источник материала: Салiдарнасць

Такое заявление сделал новый министр энергетики Литвы.

По словам Дайнюса Крейвиса, в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву, сообщает Delfi .

— Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января — в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный с ведомствами, и мы сможем по нему действовать, — сказал Крейвис в интервью BNS.

По его словам, принятый в Литве «антиостровецкий» закон не реализуется.

— Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) — регулятор — совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. (…) Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией, — констатировал Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Дайнюс Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.