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Мужчина пытался вскрыть чужой автомобиль, а затем напал на его хозяйку (видео)

11.01.2021 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Седьмого января около 9:00 неизвестный мужчина попытался проникнуть в автомобиль Mercedes, припаркованный рядом с одной из многоэтажек по улице Якуба Коласа в Новополоцке. В автомобиле сработала сигнализация. 37-летняя хозяйка машины обратила внимание на шум и выглянула в окно.

— Заметив, что незнакомец пытается открыть ее машину, она не раздумывая бросилась защищать свое имущество. Увидев выбегающую из подъезда женщину, злоумышленник, достав нож, двинулся навстречу. Потасовка продолжилась в подъезде. На лестничной площадке злоумышленник причинил телесные повреждения женщине, а позже стал нападать и на мужчину, вышедшего ей на помощь. Им удалось самостоятельно задержать хулигана до прибытия сотрудников милиции, — рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

По факту особо злостного хулиганства в отношении 55-летнего уроженца Полоцка следователями возбуждено уголовное дело.

 
 
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Седьмого января около 9:00 неизвестный мужчина попытался проникнуть в автомобиль Mercedes, припаркованный рядом с одной из многоэтажек по улице Якуба Коласа в...
 
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