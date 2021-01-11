«Имя не должно закреплять понимания Беларуси как части России». Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси

Источник материала: Onliner

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, пишет delfi.lt . Этот вопрос министр обсуждал в пятницу со Светланой Тихановской.

По словам литовского министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что «Беларусь» означает «Белая Русь».

— Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России, — сказал BNS Ландсбергис. — Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело.