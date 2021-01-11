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«Имя не должно закреплять понимания Беларуси как части России». Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси
Источник материала: Onliner
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят, пишет
По словам литовского министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что «Беларусь» означает «Белая Русь».
— Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России, — сказал BNS Ландсбергис. — Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело.
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«Имя не должно закреплять понимания Беларуси как части России». Литва готова рассмотреть изменение названия Беларуси
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке (сейчас Baltarusija), если...
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