В Испании продается очень своеобразная квартира. Пользователи соцсетей назвали ее «самой страшной в мире»

Источник материала: Onliner

На сайте одного из испанских агентств недвижимости появилось необычное предложение. На продажу выставили квартиру, состояние которой иначе как ужасным не назовешь. Пользователи местного сегмента Twitter даже назвали ее «самой страшной в мире». Впрочем, это, конечно, весьма оценочное суждение.

Снимки действительно впечатляют. На фотографиях хорошо заметны закопченные стены, грязные сантехника и полы — чувствуется, что квартира прошла через что-то неординарное. При этом в объявлении утверждалось, что она «находится в хорошем состоянии». Это немедленно вызвало издевки со стороны пользователей социальных сетей.

Buscando pisos en Madrid: "estupendo piso de 4 dormitorios, baño completo, salón con terraza y cocina amueblada con tendedero. cerca de la parada de bus y metro. " pic.twitter.com/mH5CbDXjsr — Terry (@TerryJordi) January 4, 2021









Однако при здравом рассуждении все выглядит не так печально. Во-первых, это не какая-нибудь глубокая провинция, а Мадрид. Квартира расположена рядом с метро и остановкой автобуса в столичном районе Абрантес. Она состоит из 4 спален, гостиной с террасой, кухни и ванной комнаты. При этом владелец оценил ее всего в 105 тыс. евро, довольно небольшую по меркам Западной Европы сумму. Очевидно, состояние жилья учитывалось в формировании цены. Тем не менее после того как объявление о продаже стало «вирусным», агентство недвижимости предпочло удалить его со своего сайта.







