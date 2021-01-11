|
В Испании продается очень своеобразная квартира. Пользователи соцсетей назвали ее «самой страшной в мире»
Источник материала: Onliner
На сайте одного из испанских агентств недвижимости появилось необычное предложение. На продажу
Снимки действительно впечатляют. На фотографиях хорошо заметны закопченные стены, грязные сантехника и полы — чувствуется, что квартира прошла через что-то неординарное. При этом в объявлении утверждалось, что она «находится в хорошем состоянии». Это немедленно вызвало издевки со стороны пользователей социальных сетей.
Однако при здравом рассуждении все выглядит не так печально. Во-первых, это не какая-нибудь глубокая провинция, а Мадрид. Квартира расположена рядом с метро и остановкой автобуса в столичном районе Абрантес. Она состоит из 4 спален, гостиной с террасой, кухни и ванной комнаты. При этом владелец оценил ее всего в 105 тыс. евро, довольно небольшую по меркам Западной Европы сумму. Очевидно, состояние жилья учитывалось в формировании цены. Тем не менее после того как объявление о продаже стало «вирусным», агентство недвижимости предпочло удалить его со своего сайта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Испании продается очень своеобразная квартира. Пользователи соцсетей назвали ее «самой страшной в мире»
На сайте одного из испанских агентств недвижимости появилось необычное предложение. На продажу выставили квартиру, состояние которой иначе как ужасным не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)