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В Минске из общежития на Кульман эвакуировали 400 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в общежитии № 1 на улице Кульман. Возгорание произошло в мусороприемной камере на первом этаже здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В общежитии сработала система оповещения, благодаря которой еще до прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 400 человек, в том числе одного ребенка. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Пожар в общежитии № 1 на улице Кульман. Возгорание произошло в мусороприемной камере на первом этаже здания, сообщили в программе «Столичные...
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