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В Минске бизнесмены могут бесплатно использовать 22 помещения. Какие есть условия?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в безвозмездное пользование предпринимателям переданы 22 помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Создано почти 100 новых рабочих мест.
Сдавать неиспользуемые помещения в аренду бесплатно бизнесменам начали еще в 2017-м. Арендаторы обязаны создавать на этих площадках рабочие места.
К слову, более 500 вариантов трудоустройства предложит и электронная
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Новости Беларуси. В Минске в безвозмездное пользование предпринимателям переданы 22 помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщили в программе...
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