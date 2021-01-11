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Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Голиков, блогер:
Дальше всех в эмоциях, как мне кажется, пошел Григорий Азаренок. Тут вам и петля Иуды, и еще много того, что раньше с экрана телевизора было не услыхать.
Алексей Голиков:
Григорий Азаренок, корреспондент:
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Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»
Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в...
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