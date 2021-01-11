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Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»

11.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:
Автор рубрики «Накипело» Андрей Муковозчик, как из чайника, выдает информацию, словом, как паром, обеззараживая события и факты от бактерий вымыслов и домыслов. Юлия Артюх в рубрике «Негладко» тоже словом, как утюжком, отпаривает смятое TUT.BY сознание наших граждан.

Дальше всех в эмоциях, как мне кажется, пошел Григорий Азаренок. Тут вам и петля Иуды, и еще много того, что раньше с экрана телевизора было не услыхать.

Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»

Алексей Голиков:
Что в вашем представлении журналистика?

Григорий Азарёнок: «Сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами»

Григорий Азаренок, корреспондент:
Никогда не задавался так масштабно таким вопросом. Это моя профессия, если говорить конкретно обо мне. А если говорить глобально, то сейчас журналистика – это мощное оружие управления населением, и оно используется не нами, не государством. Оно используется глобальными силами, глобальными структурами, которые через СМИ, через НКО, через эту систему массовой информации, коммуникации и так далее, манипулирует сознанием людей, что и произошло в Беларуси.

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Люди в материале: Григорий Азарёнок, Алексей Голиков, Андрей Муковозчик, Юлия Артюх

 
 
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Новости Беларуси. Журналистика давно превратилась в средство манипуляции населением. В первую очередь это касается так называемых независимых СМИ, сообщили в...
 
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