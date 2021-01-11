Авария в Минске. В ДТП на Сапёров пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на улице Саперов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь столкнулись два Citroen.





За рулем одного из авто находилась 36-летняя женщина, которая при повороте не уступила встречной машине. Девушку-пассажира госпитализировали.



