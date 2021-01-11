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Авария в Минске. В ДТП на Сапёров пострадала несовершеннолетняя пассажирка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на улице Саперов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь столкнулись два Citroen.
За рулем одного из авто находилась 36-летняя женщина, которая при повороте не уступила встречной машине. Девушку-пассажира госпитализировали.
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Новости Беларуси. 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на улице Саперов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь столкнулись два Citroen. За рулем...
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