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«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взаимодействие между школьниками Минской области и Японии становится все крепче. Обмену опытом способствуют хорошие дипломатические отношения двух стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одной из тем разговора стало развитие контактов Пережирской гимназии Пуховичского района с учебными заведениями Японии. С 2018 года теплые взаимоотношения сложились со студентами города Сендай. Вскоре контакт смогут наладить со школами города Тара. В Пережире дети активно изучают культуру восточных друзей – помогают социальные сети и знание английского языка.
Дарья Папельская, ученица Пережирской средней школы имени А. Е. Гуриновича:
Сергей Гуцу, директор Пережирской средней школы им. А. Е. Гуриновича:
Когда японские дети сюда приезжали, они открывали для себя Беларусь. Как раз комбайны убирали – для Японии это диковинка, такие большие машины убирают. У них там техника маленькая, для них это было в диковинку. После того, как посетили Дудутки, посмотрели быт, белорусские традиции, это тоже их очень впечатлило.
С 2019 года на базе Пережирской школы работает Центр белорусско-японской дружбы. Здесь уже собраны ценные экспонаты, привезенные из Страны восходящего солнца. Пополнить коллекцию в Пережире рассчитывают во время следующего визита в Японию – приглашение уже есть.
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Новости Беларуси. Взаимодействие между школьниками Минской области и Японии становится все крепче. Обмену опытом способствуют хорошие дипломатические отношения...
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