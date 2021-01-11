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«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

11.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взаимодействие между школьниками Минской области и Японии становится все крепче. Обмену опытом способствуют хорошие дипломатические отношения двух стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В начале декабря посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с мэром города Тара.

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

Одной из тем разговора стало развитие контактов Пережирской гимназии Пуховичского района с учебными заведениями Японии. С 2018 года теплые взаимоотношения сложились со студентами города Сендай. Вскоре контакт смогут наладить со школами города Тара. В Пережире дети активно изучают культуру восточных друзей – помогают социальные сети и знание английского языка.

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

Дарья Папельская, ученица Пережирской средней школы имени А. Е. Гуриновича:
У нас в мессенджере созданы беседы, мы общаемся с иностранными детьми. Нам учитель иностранного языка задает задания, мы у них узнаем о традициях каких-то, а также о праздниках. Потом на уроках это все обсуждаем. Также мы рассказываем о своих каких-то традициях и просто общаемся.

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

Сергей Гуцу, директор Пережирской средней школы им. А. Е. Гуриновича:
Наша ученица участвовала в создании полотна мира, назовем его так, то есть передачи его от наших II Европейских игр токийской Олимпиаде в 2020-м. Будем надеяться, что в 2021 году Олимпиада все-таки состоится и наше полотно тоже там будет находиться.

Когда японские дети сюда приезжали, они открывали для себя Беларусь. Как раз комбайны убирали – для Японии это диковинка, такие большие машины убирают. У них там техника маленькая, для них это было в диковинку. После того, как посетили Дудутки, посмотрели быт, белорусские традиции, это тоже их очень впечатлило.

«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

С 2019 года на базе Пережирской школы работает Центр белорусско-японской дружбы. Здесь уже собраны ценные экспонаты, привезенные из Страны восходящего солнца. Пополнить коллекцию в Пережире рассчитывают во время следующего визита в Японию – приглашение уже есть.

Люди в материале: Руслан Есин, Дарья Папельская, Сергей Гуцу, Сага Массаки Ивасима

 
 
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Новости Беларуси. Взаимодействие между школьниками Минской области и Японии становится все крепче. Обмену опытом способствуют хорошие дипломатические отношения...
 
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