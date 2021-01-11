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Витебляне стоят в огромных очередях, чтобы пройти платную флюорографию

11.01.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 11 янв – Sputnik. Жители города простаивают более часа в очереди на прохождение платной флюорографии в Витебском областном противотуберкулезном диспансере.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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В медучреждении оказывает платные услуги флюорографии всего один кабинет – рентгенокомпьютерного исследования органов грудной клетки. Там же пришедшим могут сразу сообщить результаты исследования.

"Обычно очередь составляет около 20 человек. Сегодня больше, поскольку прошли праздники", – сообщили корреспонденту работники диспансера.

Поскольку двери рентгенкабинета практически сразу ведут на лестницу, люди располагаются на ступеньках медучреждения. Сегодня очередь растянулась на два этажа.

"Стоим почти час, еще, видимо, столько же придется отстоять", – сообщила одна из пациенток, находящаяся примерно в середине очереди.

Витебский областной противотуберкулезный диспансер пользуется особой популярностью у горожан, во-первых, потому что это государственное медучреждение, которое специализируется на болезнях легких, а во-вторых, из-за невысокой цены исследования – сделать платную флюорографию в диспансере можно за 3 рубля 40 копеек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как отметили работники Витебского противотуберкулезного диспансера, столь большой спрос появился после начала эпидемии.
 
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