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Не дождетесь! Полной отмены роуминга между Беларусью и Россией не будет

11.01.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью будут действовать до конца 2021 года в условиях тестового режима.

Эту информацию подтверждают пресс-службы четверки мобильных операторов РФ («Мегафона», МТС, «Билайна» и Tele2).

Как сообщалось, Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября 2020 года стоимости интерконнекта на территории так называемого "союзного государства" с 30 центов до 1,5 цента за минуту. 

С начала 2021-го планировался переход на постоянное применение комфортных абонентских тарифов.

Однако тестовый период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика между Россией и Беларусью продлен до конца текущего года

В рамках тестового периода российские и белорусские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.

В сентябре 2020 года Минсвязи сообщало, что белорусские и российские операторы электросвязи успешно завершили тестирование отмены роуминга на территории "союзного государства".
 
 
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Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью будут действовать до конца 2021 года в условиях тестового режима.
 
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