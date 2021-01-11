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Скончался на месте: в Барановичах 19-летний парень выпал из окна 9 этажа

11.01.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Барановичах 19-летний парень погиб, выпав из окна 9 этажа

Трагический случай произошел утром 10 января в микрорайоне Боровки. Молодой человек упал из окна своей квартиры, которая находится на 9 этаже многоэтажного дома.

От полученных при падении травм парень скончался на месте происшествия. Известно, что погибший постоянно проживал в Барановичах.

Как сообщил «НК» Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области, во время осмотра признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего молодого человека обнаружено не было.

По факту случившегося Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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В Барановичах 19-летний парень погиб, выпав из окна 9 этажа
 
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