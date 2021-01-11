Скончался на месте: в Барановичах 19-летний парень выпал из окна 9 этажа

Трагический случай произошел утром 10 января в микрорайоне Боровки. Молодой человек упал из окна своей квартиры, которая находится на 9 этаже многоэтажного дома.





От полученных при падении травм парень скончался на месте происшествия. Известно, что погибший постоянно проживал в Барановичах.





Как сообщил «НК» Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области, во время осмотра признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего молодого человека обнаружено не было.





По факту случившегося Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.



