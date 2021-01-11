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Литва готовится к блокаде электроэнергии с БелАЭС

11.01.2021 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва в ближайшее время подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, заявил BNS министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, Латвия по-прежнему торгует белорусской электроэнергией, которая поступает и в Литву.

"Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января - в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный между ведомствами, и мы сможем по нему действовать", - сказал Крейвис.

По его словам, принятый в Литве "антиостровецкий" закон не реализуется.

"Государственная служба регулирования энергетики - регулятор - совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. (. . .) Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", - констатировал Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Балтийском совете министров, поэтому Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из центральных в его повестке.

Новое правительство Литвы, пришедшее к власти в декабре 2020 года, намерено ускорить реализацию проекта синхронизации энергосетей с сетями материковой Европы и блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС в страну. 

Правительство будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не станет покупать электроэнергию у Беларуси. "Абсолютная блокада БелАЭС и достижение ее в масштабе Евросоюза" указаны в целях программы правительства.

Литва в ноябре минувшего года отказалась утверждать методику торговли электроэнергией стран Балтии с третьими странами, которую должны были начать использовать после запуска Белорусской АЭС. 

По мнению Вильнюса, новая методика не преграждает путь для торговли белорусской электроэнергией, и такая торговля по-прежнему может осуществляться с использованием энергоинфраструктуры Литвы.

Методику, которую ранее согласовали операторы систем электропередач и министры энергетики трех стран Балтии, уже применяют Латвия и Эстония после утверждения регуляторами этих стран.

Литва 3 ноября 2020 года, после запуска БелАЭС, прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью. При этом Латвия 5 ноября начала торговать электроэнергией с Россией, что Вильнюс счел нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии.

В рамках бойкота электроэнергии с БелАЭС три страны Балтии договорились принять новую методику торговли электроэнергии с третьими странами, согласно которой поставки будут осуществляться через перемычку границе Латвии и России, тогда как до 3 ноября они осуществлялись через перемычку Беларусь-Литва. 

При этом литовская сторона считает, что новая методика должна вступить в силу только после ее утверждения регуляторами всех трех стран Балтии, а до этого действует методика 2018 года. 

Согласно последней, в рамках режима бойкота электроэнергии с БелАЭС все три прибалтийских страны должны прекратить торговлю электроэнергией с Россией (за исключением Калининградской области) и с Беларусью.
 
 
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Литва в ближайшее время подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, заявил BNS министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
 
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